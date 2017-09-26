Южанин ушел из "Кубани" в молодежную сборную Киргизии

Николай Южанин ушел с поста старшего тренера "Кубани", сообщает официальный сайт клуба. Специалист входил в тренерский штаб Евгения Калешина и формально являлся наставником команды, поскольку у Калешина не было необходимой тренерской лицензии. В прошлом сезоне он возглавлял кубанцев.

Южанин возглавил молодежную сборную Киргизии, а также вошел в штаб Александра Крестинина в национальной команде страны.

Ранее Южанин работал в ряде российских клубов, а в 2003 году вывел "Кубань" в премьер-лигу и работал с ней в элитном дивизионе в начале сезона-2004.