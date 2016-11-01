Южанин – новый главный тренер "Кубани", Калешин продолжит руководить командой

Николай Южанин назначен на пост главного тренера "Кубани". Об этом сообщает официальный сайт клуба. При этом Евгений Калешин, у которого сейчас нет необходимой лицензии PRO, продолжит руководить командой, находясь уже в должности тренера.

– Выбор в пользу Николая Николаевича неслучаен, – отметил генеральный директор клуба Геннадий Крапивка. – Он уже работал в "Кубани", хорошо знает, что такое ФНЛ, и обладает богатым тренерским опытом. Уверен, что его знания помогут команде достичь поставленных целей.



– Благодарю руководство за оказанное доверие, – подчеркнул Южанин. – Я родился и вырос в Краснодаре, и "Кубань" для меня всегда была особенной командой. Возможность поработать в клубе с такой историей и армией неравнодушных болельщиков выпадает нечасто, поэтому я рад возможности приносить пользу в любом качестве.

Напомним, Калешин исполнял обязанности главного тренера после того, как 4 октября в отставку был отправлен Дан Петреску. "Кубань" после 19 туров занимает 12-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, имея в активе 23 очка.