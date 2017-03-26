18:09 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Юрий Уткульбаев: "Были шансы увезти хотя бы одно очко с "Кубанью"

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Главный тренер "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев после поражения от "Кубани" (0:1) в матче 28-го тура ФНЛ заявил, что его команда могла сравнять счет, однако это не получилось. "Нефтехимик" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, "Кубань" располагается на 8-й строчке.

– Я думаю, у нас были шансы увезти хотя бы 1 очко, имели моменты, – отметил Уткульбаев. – В начале первого тайма играли активно, потом силенки исчезли, проспали момент, но позже ребята смогли собраться и провести хороший отрезок. В целом, игру оцениваю как хорошую и достаточно качественную. Понимаю, что хозяева тоже хотели победить, использовали все приемы для этого.

– У вашей команды игроки с большими габаритами. Делалась ставка на физическую мощь?

– Первый раз об этом слышу. (Екатерина ПОТАПОВА)

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