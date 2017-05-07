Юрий Калитвинцев: "Задача "Динамо" - с честью закончить сезон"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Факела" в матче 35-го тура первенства России в ФНЛ отметил, что задачей бело-голубых на остаток сезона является достойное выступление. "Динамо" досрочно стало победителем сезона и оформило возвращение в премьер-лигу через год после вылета.

- Осадок, конечно, остался, однако ни к кому из игроков предъявить претензий по самоотдаче и движению я не могу, - цитирует официальный сайт ФНЛ Калитвинцева. - Они очень хотели выиграть. Я понимал, что они эмоционально истощены. Честно скажу, думал, движение будет похуже, но нет – сыграли организованно и дисциплинированно. Но правила в футболе таковы, что выигрывает тот, кто больше забивает. Мы пропустили мяч, там имели место ошибки. Мы их разберем. Нас ждут еще игры, которые, возможно, будут еще тяжелее. Наша задача – с честью закончить этот сезон.

А свое отношение ребята продемонстрировали вчера, когда я предложил, на их усмотрение, приехать на базу в день игры, пообедать и выдвинуться на стадион. Но они отказались и все ночевали на базе. Сегодня они еще раз продемонстрировали свою самоотдачу. За это – плюс. За результат – конечно же, минус.