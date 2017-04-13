Юрий Калитвинцев: "Вокруг мало кто верил в Панченко"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев отметил, что нисколько не сомневался в возможностях нападающего команды Кирилла Панченко. Вчера столичный коллектив гарантировал себе место в премьер-лиге на следующий сезон. На счету 27-летнего форварда 21 гол в 28 матчах ФНЛ.

– Как объясните прогресс Кирилла Панченко?

– Вокруг мало кто верил в Кирилла поначалу. Когда начал забивать, кто-то даже свысока поглядывал: кому ты, мол, забиваешь. И зря. Я нисколько не сомневался в Панченко, понимал, зачем мы его брали. Когда у него пошло, это не было сюрпризом, никто "вау" в нашем штабе не говорил. Как раскрылся? Не могу сказать, что нашлись какие-то волшебные слова. Да, у нас есть индивидуальный подход, но есть и слова для всей команды. За короткое время удалось создать коллектив единомышленников.

– К премьер-лиге Панченко готов?

– Учитывая его профессионализм, уверен в этом.

– Наверняка вы смотрели матчи и высшего дивизиона. Как впечатления?

– Высшую лигу СССР, первую лигу СССР, первый дивизион и премьер-лигу смотрю на протяжении 30 лет. Это для меня уже привычка. Знаю прекрасно реалии, трезво оцениваю силу команд.

– Как бы выглядело нынешнее "Динамо" в элите?

– Я уже говорил, что перед "Динамо" стояло две задачи: подняться из ФНЛ и построить конкурентоспособную команду для премьер-лиги. Первую мы выполнили, вторая еще в процессе. Поэтому с оценками подождем. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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