Юрий Калитвинцев: "Весь поток грязи за вылет "Динамо" в прошлом сезоне вылился на нас"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев отметил, что по ходу сезона обращал внимание на слухи о своей возможной отставке. Вчера столичный коллектив гарантировал себе место в премьер-лиге на следующий сезон.

– Что стало самым тяжелым в сезоне?

– Не было ни одной игры, когда мы могли бы спокойно вздохнуть в перерыве или во время матча. "Динамо" – сильный раздражитель для всех команд. И в психологическом плане столкнулись с испытаниями. Вокруг команды создано такое напряжение, что ощущаешь его буквально физически.

– Это вы о чем?

– Да все просто. Если мы выигрывали, всюду говорили о плохом качестве игры или о слабом сопернике. Ничью воспринимали как поражение, нас тут же втаптывали в грязь. Поначалу это задевало, но со временем выработался иммунитет. Особенно если видели, что критиканство начинается даже после хороших матчей. Это даже объединило команду. Отвечали игрой, а не словами. Критиканов больше, чем критиков. К критике-то мы хорошо относимся. Например, нас правильно ругали за неудачные "стандарты" у наших ворот. Но это критиканство – не понимаю, откуда оно. Наверное, не любят сильных. Еще, вероятно, кто-то решил, что те люди, которые пришли в "Динамо" совсем недавно, имеют отношение к провалу в премьер-лиге. Весь поток грязи, который хотели вылить по окончании того сезона на других, вылился на нас. Что ж, это нормально. В премьер-лиге давление будет не меньше. Но сейчас команду не сломить.

– Правда, что осенью стоял вопрос о том, останетесь вы в клубе или нет?

– Читал такое. Но скажу сразу: официально мне никто ничего не говорил. Конечно, я обращал внимание на слухи, но мы в команде старались абстрагироваться. Делали то, что должны были, – работали и готовились к каждой следующей игре. Если бы нам сказали "уходите", восприняли бы с достоинством.

– Быстро нашли общий язык с новыми руководителями?

– Да, довольно быстро. Расставили приоритеты. Я им объяснил свое видение развития команды, они – свое. Был продуктивный и профессиональный разговор. Определили, кто чем занимается, очертили четкий круг обязанностей. В итоге каждый делает только то, в чем действительно разбирается. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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