Юрий Калитвинцев: "У Погребняка дискомфорт, уже не помню в какой области"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после игры 23-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (0:0) отметил, что нападающий Кирилл Панченко не лучшим образом себя чувствовал после возвращения из сборной России. Специалист подчеркнул, что в зимнее трансферное окно команде необходимы новые футболисты.
– У Панченко была простуда, – сказал Калитвинцев. – Но он готовился, горел желанием сыграть. Это душа команды, но он выпал из игрового тонуса. Некоторые сразу приходят в себя после сборов со сборной, видимо, с Кириллом это не так.
Мы будем развиваться, предстоит работа на сборах. Какие позиции усилим летом? Эта работа идет всегда. Эти футболисты подбирались под задачу возвращения в высший дивизион. Но есть кандидаты. Не буду кривить душой – усиления нужны.
Погребняк? Поверьте, это не будет отмазкой. Вчера он почувствовал дискомфорт уже не помню в какой области. А я всегда говорил и буду говорить, что играть будут готовые на 100 процентов и ментально, и физически. (Иван ОРЕХОВ)
Al Rains
В московской области по ходу...
19:59
vms
Зачем ему играть? Контракт подписан. Совести нет. Долно быть стыдно висеть на клубе обузой.
19:54
Кефир71
В голове у него дискомфорт давно уже. Ещё в детстве был.
19:10
Урфин Джюс
Ботаникум Сомневаюсь, что он вообще знает, что это такое..
19:05
Ботаникум
Урфин Джюс ----- И, похоже, что в области "СОВЕСТИ" тоже!
19:03
Урфин Джюс
Единственное место, где у Паши нет дискомфорта, - это банковский счет..
18:58
Thunderbolt
Дискомформ в нижней передней части туловища и боль в задней нижнейот воздейсвия лавки
18:56