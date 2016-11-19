18:40 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Юрий Калитвинцев: "У Погребняка дискомфорт, уже не помню в какой области"

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Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после игры 23-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (0:0) отметил, что нападающий Кирилл Панченко не лучшим образом себя чувствовал после возвращения из сборной России. Специалист подчеркнул, что в зимнее трансферное окно команде необходимы новые футболисты.

– У Панченко была простуда, – сказал Калитвинцев. – Но он готовился, горел желанием сыграть. Это душа команды, но он выпал из игрового тонуса. Некоторые сразу приходят в себя после сборов со сборной, видимо, с Кириллом это не так.

Мы будем развиваться, предстоит работа на сборах. Какие позиции усилим летом? Эта работа идет всегда. Эти футболисты подбирались под задачу возвращения в высший дивизион. Но есть кандидаты. Не буду кривить душой – усиления нужны.

Погребняк? Поверьте, это не будет отмазкой. Вчера он почувствовал дискомфорт уже не помню в какой области. А я всегда говорил и буду говорить, что играть будут готовые на 100 процентов и ментально, и физически. (Иван ОРЕХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Al Rains

В московской области по ходу...

19:59

vms

Зачем ему играть? Контракт подписан. Совести нет. Долно быть стыдно висеть на клубе обузой.

19:54

Кефир71

В голове у него дискомфорт давно уже. Ещё в детстве был.

19:10

Урфин Джюс

Ботаникум Сомневаюсь, что он вообще знает, что это такое..

19:05

Ботаникум

Урфин Джюс ----- И, похоже, что в области "СОВЕСТИ" тоже!

19:03

Урфин Джюс

Единственное место, где у Паши нет дискомфорта, - это банковский счет..

18:58

Thunderbolt

Дискомформ в нижней передней части туловища и боль в задней нижнейот воздейсвия лавки

18:56

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