Юрий Калитвинцев: "У Погребняка дискомфорт, уже не помню в какой области"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после игры 23-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (0:0) отметил, что нападающий Кирилл Панченко не лучшим образом себя чувствовал после возвращения из сборной России. Специалист подчеркнул, что в зимнее трансферное окно команде необходимы новые футболисты.

– У Панченко была простуда, – сказал Калитвинцев. – Но он готовился, горел желанием сыграть. Это душа команды, но он выпал из игрового тонуса. Некоторые сразу приходят в себя после сборов со сборной, видимо, с Кириллом это не так.

Мы будем развиваться, предстоит работа на сборах. Какие позиции усилим летом? Эта работа идет всегда. Эти футболисты подбирались под задачу возвращения в высший дивизион. Но есть кандидаты. Не буду кривить душой – усиления нужны.

Погребняк? Поверьте, это не будет отмазкой. Вчера он почувствовал дискомфорт уже не помню в какой области. А я всегда говорил и буду говорить, что играть будут готовые на 100 процентов и ментально, и физически. (Иван ОРЕХОВ)