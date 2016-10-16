Юрий Калитвинцев: "У меня нет претензий к игрокам "Динамо" по матчу с "Факелом"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после игры 17-го тура ФНЛ против "Факела" (1:2) поздравил соперников с победой. Специалист отметил, что болельщики хозяев на давили на московскую команду.

– Хотел бы поздравить "Факел" и город с победой, – цитирует пресс-служба ФНЛ Калитвинцева. – Своего коллегу и старшего товарища Павла Пантелеевича Гусева я уже поздравил. Я играл под его началом, потому знаю: он может простить что угодно, но не халатность к своей команде. Поэтому к сегодняшней игре готовились самым серьезным образом. И в характере мы сегодня хозяевам не уступили.

Сама игра была очень интересной – и со стороны тренерских идей, и со стороны атмосферы, за исключением того, что привело к прерыванию матча. Счет? Раз "Факел" забил на один гол больше, значит он заслуженно выиграл. Те моменты, что у нас были – за них очков не дают. Поэтому претензий к своим футболистам у меня нет, они сделали все возможное.

Сократился отрыв от наших преследователей. Трагедии из этого мы не делаем. Не зазорно проиграть такой команде. Тем не менее, какие-то выводы мы сделаем и будем двигаться дальше.

– В каких компонентах "Факел" был сегодня сильнее?

– Чтобы в каких-то компонентах одна или другая команда сегодня превосходила другую – такого сегодня не было. "Факел" любит играть. У них был один тактический план на игру, у нас другой – выполняли его обе команды. В контроле мяча мы, пожалуй, превосходили. Но те скоростные атаки, которыми отвечал "Факел", были опасны.

– В последних турах "Динамо" играло в достаточно прагматичный футбол. Быстрый гол сегодня мог поспособствовать игре на удержание счета, но согласитесь, что в плане эмоций ваша команда проиграла "Факелу"?

– Играть против 12 с лишним тысяч, конечно же, очень тяжело. Но атмосфера была по-настоящему футбольная. Вне зависимости от того, за кого болеет стадион. Болельщики на нас не давили, не было оскорблений. Я бывал в Воронеже в качестве игрока и видел ваших болельщиков и раньше. Всегда у вас были болельщики по-настоящему футбольные, всегда была отличная атмосфера.

Что касается прагматичного футбола, я сторонник того, что забивая гол, нужно развивать успех. Ну отбиваешься ты 87 минут, а на 88-й пропускаешь одну атаку и уже теряешь преимущество. Прагматичный, красивый, душевный, искренний футбол – это все субъективно. В сегодняшнем матче мне хотелось бы посмотреть крупным планом на глаза нашей команды и глаза "Факела". Мне кажется, что у игроков "Факела" они чуть больше блестели. Обидно проигрывать при таком преимуществе. Но почему мы проиграли – я понимаю. Из-за ошибок в обороне.