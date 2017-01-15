Юрий Калитвинцев: "Тренировочный сбор в Москве? Нет никаких проблем, на базе хорошие условия"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев после победы над "Долгопрудным" (2:1) в товарищеском матче объяснил, почему первый тренировочный сбор прошел в Новогорске, передает из Долгопрудного спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист отметил, что на базе у команды хорошие условия на подготовки.

- Почему вообще выбрали для первоначальных тренировок холодную Москву, а не сразу улетели в теплые края?

- Таким образом, мы изначально расписали план, - сказал Калитвицев. - Никаких проблем в этом нет, в Новогорске на нашей базе хорошие условия. В первые два дня – 9 и 10 января – было по 30 градусов мороза, но у нас была запланирована работа в зале. Всю ее выполнили.

- Каков план на ближайшее будущее?

- 17 января мы улетаем в Турцию. Там нас ждет и тренировочный процесс, и контрольные матчи. 1 февраля возвращаемся, 7-го снова улетаем в Турцию. После этого 22-го февраля прибываем в Москву и продолжаем готовиться вплоть до 8 марта здесь.