Юрий Калитвинцев: "Смена руководства в "Динамо"? Пока что я главный тренер"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев подчеркнул, что в матче 12-го тура первенства ФНЛ со "СКА-Хабаровск" (3:2) для него на первом месте стоял результат. Также специалист объяснил, почему Григорий Морозов не принимал участия в поединке.

– Начало игры получилось очень эмоциональным, с обилием забитых мячей, – цитирует пресс-служба "Динамо" Калитвинцева. – На качестве игры останавливаться не очень бы хотелось, ибо первостепенен результат. Если убрать эмоции, то у Хабаровска во втором тайме моментов не было, как и, в принципе у нас. Сыграли по счету и выиграли. Теперь же перенос игры с "Химками" даст ребятам лишние выходные, которых у них до этого времени практически не было. Будем разбирать игру с Хабаровском в рабочем порядке и готовиться к следующей.

– Проясните ситуацию с Морозовым.

– На тренировке Гриша получил легкое сотрясение. Мы до последнего на него надеялись, но по рекомендации врача решили придержать его.

– Уилкшир и Маркелов вышли в стартовом составе. Получается, их готовность достаточно высокая для этого? При том, что тренировок у них практически не было…

– Маркелов тренировался в Оренбурге. Но он пока не до конца влился в нашу игру. Будем ему подсказывать. Что касается Люка – он прошел все сборы с "Тереком". Мы провели тестирование обоих игроков, и оно показало, что они готовы играть.

– Как попрощались с покинувшим недавно пост спортивного директора Романом Орещуком, который был одним из главных инициаторов вашего появления в "Динамо"? И насколько вас беспокоит ситуация со сменой руководства в клубе?

– С Романом я не прощался, так как мы продолжаем общаться. Что касается ситуации в руководстве, то я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. На сегодняшний день я – главный тренер "Динамо". Мы стараемся придерживаться задач, которые нам поставили. И комментировать я могу только свою работу.