Юрий Калитвинцев: "Шинник" мог дожать "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев признал, что его команда упустила инициативу во втором тайме матча 19-го тура первенства ФНЛ с "Шинником" (3:2). По его словам, ярославцы буквально смяли бело-голубых после перерыва.

– Игра понравилась зрителям. Однако для тренеров она была непростой, – цитирует пресс-служба "Динамо" Калитвинцева. – Сначала мы вели 2:0, в перерыве в раздевалке никто не показал, что он расслабился. Мы знаем свои проблемы, поэтому играли собранно. Тем не менее, пропустили.

Преимущество во втором тайме, и психологическое, и территориальное – было у "Шинника". Они могли дожать. Мы подробно разбирали "Шинник", знали, что это быстрая и агрессивная команда. И во втором тайме они нас "смяли". Но у нас были неплохие переходы из обороны в атаку, и победа в итоге – за нами.