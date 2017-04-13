Юрий Калитвинцев: "С одной стороны, "Динамо" задачу выполнило, с другой - мы должны занять первое место"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев подчеркнул, что несмотря на выполненную задачу, команда не расслабляется. Вчера столичный коллектив гарантировал себе место в премьер-лиге на следующий сезон.
– Противоречивые сейчас чувства, – сказал Калитвинцев. – Вроде бы выполнили задачу, но перед нами стоит и другая – занять первое место. Чувство удовлетворенности в полной мере не ощущаешь. Да и вообще надеялись в таком матче выиграть и порадовать своих болельщиков. Время, которое провели в раздевалке, не оставило особых эмоций.
– А что было в раздевалке?
– Когда нам сказали, что Хабаровск выиграл, ребята стали расходиться. Но потом поправили: гол не засчитали. Ребята вернулись, мы все обнялись, минуту попраздновали, крикнули "ура", а на следующий день в 10 утра вышли на тренировку. Шампанского не было.
– Другого сценария и не планировали?
– Нет. Была цель – выйти в премьер-лигу и вместе с тем создать конкурентоспособную команду для успешного выступления там.
– Что руководители сказали?
– Зашли в раздевалку, поздравили. Продолжаем работать, впереди еще семь игр. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)