Юрий Калитвинцев: "С одной стороны, "Динамо" задачу выполнило, с другой - мы должны занять первое место"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев подчеркнул, что несмотря на выполненную задачу, команда не расслабляется. Вчера столичный коллектив гарантировал себе место в премьер-лиге на следующий сезон.

– Противоречивые сейчас чувства, – сказал Калитвинцев. – Вроде бы выполнили задачу, но перед нами стоит и другая – занять первое место. Чувство удовлетворенности в полной мере не ощущаешь. Да и вообще надеялись в таком матче выиграть и порадовать своих болельщиков. Время, которое провели в раздевалке, не оставило особых эмоций.

– А что было в раздевалке?

– Когда нам сказали, что Хабаровск выиграл, ребята стали расходиться. Но потом поправили: гол не засчитали. Ребята вернулись, мы все обнялись, минуту попраздновали, крикнули "ура", а на следующий день в 10 утра вышли на тренировку. Шампанского не было.

– Другого сценария и не планировали?

– Нет. Была цель – выйти в премьер-лигу и вместе с тем создать конкурентоспособную команду для успешного выступления там.

– Что руководители сказали?

– Зашли в раздевалку, поздравили. Продолжаем работать, впереди еще семь игр. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Калитвинцева