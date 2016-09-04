Юрий Калитвинцев: "Претензии после матча с "Тамбовом" будут предъявлены всем игрокам "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после матча 11-го тура ФНЛ с "Тамбовом" (2:1) выразил недовольство игрой своих подопечных, несмотря на победу. По словам специалиста, претензии будут предъявлены всем футболистам.

– Это как раз та игра, которая нравится зрителям, потому что было напряжение все 95 минут, но не нравится тренерам, – подчеркнул Калитвинцев. – По крайней мере, мне и нашему тренерскому штабу. Наверное, не смогли достучаться до ребят. Мы им показывали, разбирали нашего соперника. Но после 3-4 нереализованных моментов решили, что забьют потом. Ничто так не расхолаживает, как неиспользованные моменты. Во втором тайме было полное преимущество "Тамбова". Мы отбились. Результат – это хорошо, но претензии будут предъявлены каждому из присутствовавших на поле игроков.