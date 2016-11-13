Юрий Калитвинцев: "Погребняк - заслуженный игрок, и давать ему пять минут игрового времени, пожалуй, неправильно"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после игры 22-го тура ФНЛ против "Балтики" (3:0) отметил, что остался доволен выступлением нападающего Евгения Луценко, который оформил дубль. Специалист также подчеркнул, что не имеет права оценивать выступление "Балтики".

– Во-первых, порадовало, что, несмотря на довольно тяжелое и вязкое для обеих команд поле, мы не свалились на игру длинными передачами, навал и прочее, – цитирует пресс-служба ФНЛ Калитвинцева. – Ребята выполнили именно то, о чем мы их просили. Радует, что очередную игру мы не пропускаем со стандартов и проявили мастерство в атаке. Луценко не так много играл, но забил здесь в Калиниграде на Кубок, сегодня дважды – то, что именно требуется от нападающего. Команда сыграла очень организованно в обороне. Эту игру, естественно, можно занести в актив. Сегодня день рождения у Рыкова, я думаю, у ребят была двойная мотивация, и они поздравили его победой.

– Погребняка не было возможности выпустить?

– Он готов играть, но по тому, как складывалась игра... Была мысль выпустить, но, скажу честно, Паша – заслуженный игрок, и давать ему пять минут игрового времени, пожалуй, неправильно. А так, как сегодня играл Луценко, – он не дал ни малейшего повода в себе усомниться.

– Вы играете с "Балтикой" в этом сезоне уже третий матч. Изменилась ли игра по сравнению с "летними" встречами?

– Я не буду говорить о качестве, и оценивать "Балтику" – не имею права, но все три игры прошли очень тяжело. При подготовке мы обращали внимание футболистов на те игры, и, как уважали "Балтику", так и будем уважать.