Юрий Калитвинцев: "Погребняк? Я бы хотел, чтобы никто никуда не уходил"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев отметил, что не хотел бы, чтобы команду покидали игроки. Однако, по его словам, ротация неизбежна.

– Что касается Погребняка, то у него действует контракт с "Динамо". Он часть команды и наравне со всеми готовится к каждой игре.

Что будет перед следующим сезоном, не знаю, – приводит слова Калитвинцева группа ВТБ в Фейсбуке. - Сейчас Паша имеет такие же права, как и остальные. Для нас нет разницы – Погребняк, Панченко, Маркелов или Нарубин. Все мы одна команда, которая хочет достичь чего-то.

Я бы хотел, чтобы никто никуда не уходил, ведь у нас отличный коллектив. Не за столом, а на футбольном поле. Но без этого никуда – кто-то уйдет, а кто-то придет обязательно. Футбол не стоит на месте, без ротации никуда не деться.