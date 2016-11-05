19:48 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Юрий Калитвинцев: "Подумаю, чтобы выпустить в составе "Динамо" 8 нападающих"

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Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после ничьей с "Енисеем" (2:2) в матче 20-го тура первенства России в ФНЛ посетовал на большое количество упущенных моментов. Бело-голубые лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя "Тосно" на 3 очка.

- Мы опять наступаем на те же грабли, все командные действия сводятся к нулю из-за индивидуальных ошибок, - цитирует ТАСС Калитвинцева. - Мы не забиваем свои моменты, в следующем матче подумаю о том, чтобы выпустить на поле восемь нападающих. Все соперники в чемпионате играют против нас закрыто. Не считаю, что наша игра поблекла по сравнению с летом.

Зимой будет точечная селекция. Глобальной селекции ждать не следует.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3760759

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Нубяшка

KirShev мб он имеет в виду что так и так защиты нету так что лучше выпустить нападение)

20:18

KirShev

Юрий Николаевич, а Вам не кажется, что не в нападении проблема? Может все-таки займётесь обороной. Что-то Ковтун только в перепалке с судьями после матча замечен.

20:07

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