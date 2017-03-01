Юрий Калитвинцев: "Панченко был не в аренде, а на просмотре. Погребняк проигрывает конкуренцию на своей позиции"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев заявил, что защитник Виталий Дьяков был отправлен во вторую команду поддерживать форму, а также отметил, что надеется на долгую карьеру форварда Кирилла Панченко в "Динамо". Московский клуб идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата ФНЛ, опережая ближайшего соперника на пять очков.

– Игру с "Чертаново" (1:1) разберем, есть осадок, но истерики не будет, – цитирует Fcdin.com Калитвинцева. – Матч с "Чертаново" дал пищу, в команде нет равнодушных. У таких команд, как "Динамо", "Реал" и "Манчестер" нет товарищеских игр, есть контрольные и официальные.

Панченко был не в аренде, а на просмотре. И будет на просмотре в "Динамо" лет до сорока. Погребняк проигрывает конкуренцию на своей позиции. Дьяков был с нами на сборах и сейчас поддерживает свою форму с "Динамо-2". Команда доказала, что у них коллектив не только на поле, но и вне поля.