Юрий Калитвинцев: "Отсутствие Панченко? Если команда зависит от одного игрока - это плохая команда"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после матча 16-го тура чемпионата ФНЛ с "Кубанью" (1:0) остался недоволен игрой в атаке. По словам наставника, главная задача выполнена.

- Игра ребят в обороне получилось хорошей, в атаке получалось не все, - отметил Калитвинцев. - Удовлетворения от нападения я сегодня не получил. Но с задачей мы справились, об остальном поговорим с ребятами отдельно. Отсутствие Панченко? Когда команда зависит от одного игрока, значит, это команда слабого уровня. Да, он системообразующий игрок состава, но команда забила 27 мячей, а Панченко - 11. Если бы он забил 25, тогда это был бы другой разговор.

- Почему отсутствовали в заявке Луценко и Погребняк?

- У Луценко проблемы с ребром. А Погребняк только вчера на тренировке испытывал дискомфорт. Но он, как настоящий профессионал, готовился к встрече с "Кубанью" и только сегодня утром сказал, что не сможет сыграть. (Иван ОРЕХОВ)