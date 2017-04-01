Юрий Калитвинцев: "Катрич продемонстрировал, что может в секунду принимать сразу ряд решений"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после победы над "Тамбовом" (3:0) в матче 29-го тура ФНЛ отметил нападающего Анатолия Катрича. Также он рассказал о состоянии сздоровья Владимира Рыкова и Александра Сапеты, которые были заводилами болельщиков на этой игре.

– Главное, что взяли три очка. Второй тайм дался тяжелее, чем с "Тосно", – приводит официальный "Твиттер" бело-голубых слова Калитвинцева. – Много ошибались и испортили себе игру. Катрич продемонстрировал, что может в секунду принимать сразу ряд решений.

Сапета и Рыков восстанавливаются в рабочем режиме. Здорово, что они появились на трибуне. Единение с болельщиками!