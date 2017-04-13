Юрий Калитвинцев: "Ионов и Денисов? Лучше спросить об этом руководство "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев не стал отвечать на вопрос о будущем в клубе полузащитников Алексея Ионова и Игоря Денисова. Первый выступает в текущем сезоне на правах аренды за ЦСКА, второй на той же основе – за "Локомотив". Вчера "Динамо" гарантировало себе место в премьер-лиге на следующий сезон.

– "Динамо" отдавало в аренду Денисова и Ионова. Что о них скажете?

– Я Ионова один раз видел, ничего сказать про него не могу.

– А про Денисова?

– А про него могу. Денисов прекрасно работал. Скажу больше: работал так, что можно написать книгу и раздавать людям, которые не знают, что такое профессионализм. Я многое видел в футболе, но Денисов своим отношением к делу действительно поразил. Рад, что удалось с ним поработать. Об остальном лучше спрашивать у руководства и самих футболистов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Калитвинцева