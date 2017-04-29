Юрий Калитвинцев: "Говорить о качестве игры "Динамо" не буду"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после победы над "Кубанью" (0:1) в матче 34-го тура ФНЛ отметил, что доволен результатом, однако не стал комментировать качество игры. По его словам, выход в РФПЛ и победа в первенстве - это главное.



- Сейчас не может быть комментариев. Главное - результат, - заявил Калитвинцев. - Мы к этому - выходу в РПФЛ - шли 11 месяцев. Говорить о качестве игры не буду. Антураж? Я сказал в перерыве ребятам, что так примерно будет выглядеть премьер-лига. Много раз здесь играл, как тренер в том числе, но накал сумасшедший. В первом круге игра была тяжелой. По качеству игры, по людям, "Кубань" - одна из лидеров этого сезона, но не по очкам, так как она много растеряла. Нынешнее место "Кубани" является следствием потери очков. (Екатерина ПОТАПОВА)