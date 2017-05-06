Юрий Калитвинцев: "Факел" ничем не удивил "Динамо", но им хватило того, что они показали"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после матча 35-го тура ФНЛ против "Факела" (0:1) подчеркнул, что у него нет претензий к футболистам по самоотдаче. Специалист отметил, что поздравил клуб из Воронежа с победой.

– По самоотдаче и желанию к игрокам претензии нет, – цитирует клубная пресс-служба Калитвинцева. – Пропустили из-за ошибки – неправильно перестроились. Нас ждут еще три тяжелые игры, и неизвестно, какая будет сложнее. Игроки отказались от предложенной опции приехать в день игры – все остались на базе и готовились к матчу.

"Факел" не удивил. Мы ждали от них большего, но им хватило того, что они показали. Павел Гусев – человек, которого я очень уважаю. Я поздравил его с победой.

Замены связаны с ротацией. Коллектив у нас хороший, я хочу дать отдельным игрокам доказать свою состоятельность. Мы хотим, чтобы "Динамо" было единым. Жизнь – это не только футбол. И поэтому мы сегодня дали Ване Кривенко побывать на поле.