19:34 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Юрий Калитвинцев: "Если считать голевые моменты - "Динамо" обыграло "Тосно" со счетом 7:3"

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Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Тосно" (0:1) в матче 10-го тура первенства ФНЛ подчеркнул, что его команда не сумела реализовать большое количество голевых моментов, передает из Химок корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. По его словам, бело-голубые могли забить семь мячей.

- "Динамо" имело много моментов в атаке, но и пропускало ощутимые уколы при обороне. В каждом матче есть ощущение, что "Динамо" играет по принципу: мы забьем сколько захотим, а соперник - сколько сможет.

- Можно вспомнить несколько моментов у наших ворот. Но если считать голевые эпизоды - мы выиграли 7:3. Однако, опасные моменты - не в счет. Нам нужно было играть на 0:0, отойти в оборону? Не дав практически ничего сделать сопернику, мы имели огромное количество голевых моментов.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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daxi31

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19:51

Thomas_Boy

Калитвинцев не меняется.

19:51

shpasic

а в прошлом году Динамо чемпионом стало, если ещё что-нибудь считать.

19:48

ladafan

еще и такую таблицу ввести нужно!!!

19:48

баламошка

Во до чего дожили. Скоро будет суровые взгляды нападающих в сторону ворот считать. Пора Калите энцефалограмму делать.

19:41

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