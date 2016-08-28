Юрий Калитвинцев: "Если считать голевые моменты - "Динамо" обыграло "Тосно" со счетом 7:3"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Тосно" (0:1) в матче 10-го тура первенства ФНЛ подчеркнул, что его команда не сумела реализовать большое количество голевых моментов, передает из Химок корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. По его словам, бело-голубые могли забить семь мячей.
- "Динамо" имело много моментов в атаке, но и пропускало ощутимые уколы при обороне. В каждом матче есть ощущение, что "Динамо" играет по принципу: мы забьем сколько захотим, а соперник - сколько сможет.
- Можно вспомнить несколько моментов у наших ворот. Но если считать голевые эпизоды - мы выиграли 7:3. Однако, опасные моменты - не в счет. Нам нужно было играть на 0:0, отойти в оборону? Не дав практически ничего сделать сопернику, мы имели огромное количество голевых моментов.
daxi31
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19:51
Thomas_Boy
Калитвинцев не меняется.
19:51
shpasic
а в прошлом году Динамо чемпионом стало, если ещё что-нибудь считать.
19:48
ladafan
еще и такую таблицу ввести нужно!!!
19:48
баламошка
Во до чего дожили. Скоро будет суровые взгляды нападающих в сторону ворот считать. Пора Калите энцефалограмму делать.
19:41