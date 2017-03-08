Юрий Калитвинцев: "Дьяков тренируется в "Динамо-2" и находится у нас под контролем"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после ничьей (1:1) в матче первенства ФНЛ против нальчикского "Спартака" отметил, что пропущенный гол стал следствием нарушения игровой дисциплины. Также он не исключил возвращения Виталия Дьякова в основу бело-голубых.

– Нам удалось порадовать женщин в праздничный день, – сказал Калитвинцев. – Что касается игры, сегодня было маловато агрессии на ворота соперника. Преимущество мы имели, но его нам соперник отдал сам. До штрафной "Спартак-Нальчик" что-то позволял, а вот там агрессии у нас не было. А если ее нет впереди, то и мячей нет, что и показал наш гол. Мы буквально выгрызли мяч, когда большая группа наших футболистов оказалась в штрафной.

Ну а то, что пропустили чуть раньше, – это следствие нарушения игровой дисциплины. Нельзя на своей половине поля отдавать пас поперек, потому что когда мяч у нас, команда начинает перестраиваться с обороны на атаку, и мы попадаем на встречную атаку. Но голевой удар по воротам у соперника получился шикарный. Хорошо, что мы быстро отыгрались, но на большее нас не хватило. Не функционально, а именно в плане агрессии.

– Каков статус Виталия Дьякова в клубе? Может ли он появиться на поле в составе "Динамо"?

– Он заявлен за "Динамо", и все реально. Но пока он тренируется с "Динамо-2". Они занимаются на первом поле, а мы с основой – на третьем. Мы находимся с ним на одной базе, и Виталий под постоянным контролем. Дальше посмотрим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)