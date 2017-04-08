Юрий Калитвинцев: "Динамо" так близко к выполнению цели на сезон, что качество игры отходит на второй план"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после матча 30-го тура ФНЛ против "СКА-Хабаровска" (3:2) отметил, что обеим командам нужны были три очка. Специалист подчеркнул, что его подопечные проявили характер.

– Сегодня играли два лидера, – цитирует пресс-служба ФНЛ Калитвинцева. – И нам, и СКА нужны были очки, поэтому в матче постоянно держалось напряжение. В конце матча хозяева оказывали существенное давление на наши ворота, но мы выдержали. В первом тайме мы забили очень хорошие мячи. Понимая, что хабаровчане будут играть длинными передачами, мы сделали так, что получили оперативный простор и этим воспользовались.

Во втором тайме игра немножко не получилась, хотя и были хорошие предпосылки. Нам тяжеловато дался этот выезд, но ребята проявили характер. Что касается качества игры, то оно оставляет желать лучшего. Но в данной ситуации, когда мы так близки к выполнению нашей задачи на сезон, все это отходит на второй план. Главное – результат. Мы ехали сюда за победой и выиграли. О качестве игры будем разговаривать завтра.