Юрий Калитвинцев: "Динамо" помешала эшелонированная оборона "Химок"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после нулевой ничьей с "Химками" в перенесенном гостевом матче 13-го тура ФНЛ посетовал на то, что не получилось взломать оборону соперника. По словам Калитвинцева, ничья – закономерный результат этой встречи, передает из Химок корреспондент "СЭ" Елеан ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Дерби есть дерби. Получилась мужская игра, – подчеркнул Калитвинцев. – По рисунку было понятно, чего ждать от соперника. Они организованно сыграли в обороне, мы не смоли ее сломать. Моменты, которые были, мы не использовали. По игре ничья закономерна.

– Что помешало создать больше голевых моментов?

– Нам помешала эшелонированная оборона соперника. Если это мешает, это не говорит о том, что я не доволен своими ребятами. Мы делали все возможное, чтобы забить, но не получилось этого сделать.

– В какой форме Панченко вернулся из сборной? Он даже в заявку не попал.

– Об этом надо тренера сборной спрашивать. Черчесов сделал здорово, пригласив Панченко – игрока из ФНЛ. Ребята видят, что на них обращают внимание.

У него удовлетворительная форма и психологическое состояние тоже. Все-таки побыть в сборной много значит. Он видит, к чему надо стремится, он надеется на дальнейшие вызовы. Работает с двойной энергией.

– Бюттнера как часто будете использовать?

– Он вышел, потому что набрал кондиции, которые позволяют играть. Долго их набирал. У нас большая обойма игроков, которые заслуживают выходить в старте. Решение мы принимаем по их работе и состоянию перед игрой.