Юрий Калитвинцев: "Динамо" нужно ответственнее относиться к своим моментам"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после победы над "Лучом-Энергией" (2:0) в домашнем матче 26-го тура первенства ФНЛ подчеркнул, что команда хорошо действовала в обороне. При этом, по словам Калитвинцева, его команде нужно более ответственно подходить к реализации моментов.

– Сами создали себе нервотрепку в конце матча, хотя по сути, контролировали игру, вели в счете, – приводит ТАСС слова Калитвинцева. – Надо было развивать успех, но не забивали, поэтому стали нервничать. Команда сыграла в обороне хорошо, но надо забивать, более ответственно относиться к моментам, надо выжимать все до конца, а так игра прошла на нервах, надо обязательно реализовывать свое.