Юрий Газзаев: "Желаю "Крыльям" вернуться в премьер-лигу, а Тихонову стать большим тренером"

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев выразил надежду, что "Крылья Советов" вернутся в премьер-лигу в этом сезоне и больше никогда не вылетят в ФНЛ. Накануне самарский клуб одолел астраханцев (1:0) в матче шестого тура ФНЛ.

- Перед матчем мы неожиданно потеряли целую группу игроков. Многие футболисты сегодня вышли на поле впервые. Поэтому опасения за игру у меня были. В целом картина была неплохая. Даже несмотря на то, что у нас выпали из игры два центральных защитника. Вместо них вышли два молодых игрока. Но они справились. У нас были подходы, мы достойно оборонялись, справлялись с атаками соперника. Отдельно скажу, что в Самару мне всегда приятно приезжать. Я знаю, какие здесь болельщики. Желаю вам, чтобы команда продолжала развиваться, а Андрей Тихонов стал большим специалистом. Желаю "Крыльям" вновь вернуться в премьер-лигу и никогда не возвращаться в ФНЛ.

Юрий Газзаев возглавлял "Крылья Советов" с 2009 по 2010 год.