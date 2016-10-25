Юрий Газзаев: "Режет слух, когда футболисты употребляют матерные выражения"

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев уверен, что человек, который опубликовал видео, на котором специалист эмоционально общается с игроками, поступил неправильно. За 2 минуты и 20 секунд ролика Газзаев 96 раз применил матерные слова и выражения.

- Насколько понимаю, это прошлый сезон, матч с Хабаровском, - начал Газзаев. - Во втором тайме некоторые футболисты играли не так, как я хотел. В раздевалке после финального свистка всякое может быть… Примеров достаточно. Другое дело, считаю, не совсем правильно поступил человек, который все это заснял. Со всех точек зрения. После неудач нормальные спортсмены, наверное, думают прежде всего о результате. А тут появляется это видео…

- У вас есть версия, кто из команды мог его снять?

- Вообще это исключение из правил с моей стороны. Те, кто меня давно знает, уверены, что в быту таких вещей не произношу. Видимо, после матча находился в состоянии аффекта. Мне вообще режет слух, когда футболисты употребляют матерные выражения. Хотя, надо признать, без мата никто не обходится. Порой сложно сдерживать эмоции. А сегодня указывать на какого-то игрока, даже если знаю, кто это сделал? Зачем? Просто человек почему-то выложил эту запись спустя полгода.

- А каким, кстати, тогда стал результат в Хабаровске?

- Уж точно не помню. Кажется, поражение - 0:1. В принципе игра давалась, я внес коррективы. Пытался объяснить, как действовать. А зачем потом выкладывать видео? Каждый тренер, уверен, после матча высказывается эмоционально. (Сергей ЕГОРОВ)