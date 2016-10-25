Юрий Газзаев провел разбор игры, использовав нецензурные слова 96 раз (18+)

В интернете появился ролик, по ходу которого главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев во время тактического разбора активно использует ненормативную лексику. Он применил нецензурные выражения 96 раз. Футболисты сняли выступление тренера на видео.
Видео по ссылке. Осторожно! Ненормативная лексика (18+) //
Стопмат. Речь Юрия Газзаева в формате 0+
Murarius
Подумаешь! Вот если бы он их "голубчиками" называл, да, объясняя что-либо, говорил "будьте любезны" - это был бы шок.
14:18
Андрей Палыч 1979
Да у него на роже написано,что он дыбыл.
13:58
Platinum1991
Вот вам вопиющий ПРИМЕР невоспитанности, ИДИОТИЗМА и ДИКОСТИ некоторых! Не будем показывать ПРЕЗИРАЮЩИМ пальцем! ПОЗОР! Ругаться научились, а тренировать НЕТ! Руганью делу не поможешь!!! Не ругаться надо, а на тренировках работать над всеми элементами футбола, а когда тренер ЛЕНИТЬСЯ или, в силу своей невоспитанности, футбольной и личностной ОГРАНИЧЕННОСТИ, не может, вот тогда и МАТЮКАЕТСЯ на всю железку и показывает всем свою НЕ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, как личность и как тренер! Ругань это ПОСЛЕДНЕЕ дело! Надо от ругани уходить, а всё внимание сосредоточить не на ругани, а на тренировочном процессе! Ругани НЕ ДОЛЖНО быть место в футболе! Однозначно!!!
13:50
arbitr
Желтизна, желтизна... Иногда нам ещё подают в газете Вартаняна, но скоро всё пространство в ней займут "Бобров и племянники".
13:46
Айсберг
Эллочка-людоедка нервно курит в сторонке
13:27
П_о_в_а_р
Доходчиво зато... Леонидий, учись.
12:48
Костариканец
Не было там 93 нецензурных слова. Столько не знает даже самый отъявленный матершинник. Всего-то 2 из раза в раз повторялись.
12:32
памирец
сила интеллекта запредельная. а если еще слов 20 выучит - быть ему гением в тренерском цеху
12:27
горнолыжник из Горно-Алтайска
Дык по-другому-то не дойдет))) а главное все все поняли)))) единственный негативный момент - сор из избы выносить нельзя
12:15
Andvaraforce
Мило
12:13