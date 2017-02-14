Юрий Газзаев: "Григорьев, Бибилов и Фомин усилят "Волгарь"

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев сообщил, что команду могут усилить экс-защитник ЦСКА Антон Григорьев, а бывший полузащитник "Рубина" Шота Бибилов и покинувшего "Уфу" хавбек Семен Фомин. Специалист подчеркнул, что с этими футболистами команда сможет претендовать на большее.

– Я доволен отношением ребят к делу, – цитирует Sportbox.ru Газзаева. – Мы рассчитываем на них. Григорьев и Бибилов какое-то время не находились в тренинге, но стремятся, чтобы набрать кондиции и выйти на свой уровень. Общаюсь с ними. Польза от нашего сотрудничества должна быть обоюдной. Для нас эти игроки – усиление, а они, встав на ноги, могут затем претендовать на большее. Возможно, даже и с "Волгарем". Нужно смотреть дальше нынешнего первенства – межсезонье будет коротким.

– Что скажете о бывшем полузащитнике "Уфы" Семене Фомине?

– Примерно та же ситуация – Фомин долго не играл из-за травмы. Но игрок он опытный, уже прошедший серьезный путь. Рад, что познакомился со всеми этими футболистами лично, узнал их. Будем ли его подписывать? Надо разобраться, что у нас с заявкой, рассчитать места.