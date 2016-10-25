Юрий Газзаев: "Футболист, снявший это видео, плохо воспитан и малокультурен"

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев отметил, что футболист, снявший видео разбора игры команды в прошлом сезоне, плохо воспитан. Ранее в интернете появился ролик, по ходу которого Газзаев, объясняя ошибки своих подопечных, использовал нецензурные выражения 96 раз.

– Я не знаю, как пять месяцев футболист это держал и потом после матча, который не совсем удачно сложился, он вытащил видео, – сказал для радиостанции "Говорит Москва" Газзаев. – Он не об игре думал, не о партнерах, не о результате...

Такое бывает. Меня все знают – ровно говоришь, людей уважаешь. Но выносить то, что после раздевалки на эмоциях бывает, и люди небезразличные к результату могут сказать... Я своих футболистов никогда не оскорблял, я очень бережно отношусь, и они все знают, что я им говорю: вы не должны говорить матом. Но когда матч заканчивается и человек еще не переоделся, но берется за это и снимает – это говорит о том, что он не может быть частью команды. Он не сосредоточен на игре. Он плохо воспитан и малокультурен. Он, в общем-то, выставил про себя это. У футболиста, выложившего видео, большие амбиции, однако пока не получается ни там ни там. Я думаю, что он, наверное, должен созреть.

"Волгарь": видео разбора Газзаевым игры "Волгаря" сделано в прошлом сезоне //

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