13:48 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Юрий Газзаев: "Футболист, снявший это видео, плохо воспитан и малокультурен"

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Юрий ГАЗЗАЕВ.Стопмат. Речь Юрия Газзаева в формате 0+

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев отметил, что футболист, снявший видео разбора игры команды в прошлом сезоне, плохо воспитан. Ранее в интернете появился ролик, по ходу которого Газзаев, объясняя ошибки своих подопечных, использовал нецензурные выражения 96 раз.

– Я не знаю, как пять месяцев футболист это держал и потом после матча, который не совсем удачно сложился, он вытащил видео, – сказал для радиостанции "Говорит Москва" Газзаев. – Он не об игре думал, не о партнерах, не о результате...

Такое бывает. Меня все знают – ровно говоришь, людей уважаешь. Но выносить то, что после раздевалки на эмоциях бывает, и люди небезразличные к результату могут сказать... Я своих футболистов никогда не оскорблял, я очень бережно отношусь, и они все знают, что я им говорю: вы не должны говорить матом. Но когда матч заканчивается и человек еще не переоделся, но берется за это и снимает – это говорит о том, что он не может быть частью команды. Он не сосредоточен на игре. Он плохо воспитан и малокультурен. Он, в общем-то, выставил про себя это. У футболиста, выложившего видео, большие амбиции, однако пока не получается ни там ни там. Я думаю, что он, наверное, должен созреть.

"Волгарь": видео разбора Газзаевым игры "Волгаря" сделано в прошлом сезоне //
Валерий Овчинников: "96 нецензурных слова за три минуты? Газзаев - виртуоз!"

Дополнительная информация

http://govoritmoskva.ru/news/97268/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Тот самый Зануда

Этот нехороший человек,снявший видео,предаст нас при первой же опасности!

14:17

Slim Taller

Высококультурный тренер их учит как отец родной.а они,малокультурные, снимают это на камеру.А ведь тренер добрейшей души человек.Был бы построже,как Маминошвили,побил бы всех.

14:09

Red G. Best

этого футболера, надо из команды выгнать!

14:03

shpasic

зато Газзаев воспитан и культурен. культур-мультур.

14:02

Platinum1991

ФУТБОЛИСТ, СНЯВШИЙ ЭТО ВИДЕО - МОЛОДЕЦ! Он показал всю ДИКОСТЬ тренера и его ХАМСТВО! Этот тренер РАЗЛОЖИЛ свою личность на МАТЮКИ и показал всем свою зверскую ДИКОСТЬ! Так люди себя не ведут, а только ЗВЕРИ!!! Вот вам вопиющий ПРИМЕР невоспитанности, ИДИОТИЗМА и ДИКОСТИ некоторых! Не будем показывать ПРЕЗИРАЮЩИМ пальцем! ПОЗОР! Ругаться научились, а тренировать НЕТ! Руганью делу не поможешь!!! Не ругаться надо, а на тренировках работать над всеми элементами футбола, а когда тренер ЛЕНИТЬСЯ или, в силу своей невоспитанности, футбольной и личностной ОГРАНИЧЕННОСТИ, не может, вот тогда и МАТЮКАЕТСЯ на всю железку и показывает всем свою НЕ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, как личность и как тренер! Ругань это ПОСЛЕДНЕЕ дело! Надо от ругани уходить, а всё внимание сосредоточить не на ругани, а на тренировочном процессе! Ругани НЕ ДОЛЖНО быть место в футболе! Однозначно!!!

14:01

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