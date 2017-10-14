Юрий Газзаев: "Если бы не два стандарта "Енисея", то "Волгарь" вполне мог и выиграть"

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев после матча 18-го тура первенства ФНЛ против "Енисея" (1:2) отметил, что у его команды проблема с реализацией голевых моментов. Специалист также добавил, что если бы не два стандартных пололжения красноярцев, то "волгари" смогли бы победить.

– Нужно анализировать и тогда все становится на свои места, – цитирует пресс-служба ФНЛ Газзаева. – С тренерским штабом обсуждаем, почему играя на равных и имея предпосылки к победе, в итоге проигрываем, имея голевые моменты. Если бы не два стандарта соперника, то мы вполне могли и выиграть.