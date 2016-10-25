Юрий Газзаев: "Человек, снявший видео, не остался в "Волгаре"

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев не понимает, зачем было нужно публиковать видео, на котором он эмоционально общается с игроками. По подсчетам специалиста, 96 раз применившего нецензурные выражения и слова за 2 минуты 20 секунд, ругательств в ролике было в два раза меньше.

- Тот, кто снимал, остается в коллективе?

- Нет. Но у нас в принципе многие ушли - 16 человек, сейчас фактически строится новая, молодая команда.

- Мы посчитали: вы 96 раз использовали нецензурные слова. Настолько оказались недовольны?

- Прочитал вашу заметку. Тоже посчитал, и у меня получилось почти в два раза меньше. Ну да ладно… Да, был недоволен, очень недоволен.

- Но ТТД у вас исключительный…

- ТТД не ТТД, но с тем игроком в разведку не пошел бы. У нас существует внутренняя кухня. Зачем выносить сор из избы? На такого человека положиться нельзя. Я даже представить себе не мог, что после неудачной встречи кто-то начнет что-то записывать… Мы, к слову, в прошлом сезоне заняли четвертое место, добились определенного результата, сейчас строим новый коллектив. (Сергей ЕГОРОВ)