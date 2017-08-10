Йоан Молло: "Понимаю, что не нужен Манчини. Но готов играть хоть за третью команду "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло после матча 7-го тура чемпионата ФНЛ против "Спартака-2" (1:3) отметил, что в сегодняшней игре они могли сыграть и лучше. По его словам, он не собирается покидать петербуржский клуб.

- Сегодня сыграли не так плохо, но могли и лучше, - сказал Молло. - Вообще, играть в футбол - удовольствие для меня. Поэтому передаю свой опыт молодым ребятам. Думаю, вместе со мной они станут играть еще лучше в следующих матчах.

- Пару слов о вашем будущем.

- Мое будущее - в "Зените" из Санкт-Петербурга. Я - профессионал и делаю свою работу.

- То есть вы счастливы играть в первом дивизионе с дублем?

- В этом нет никаких проблем. Все нормально. У меня есть контракт, так что, если "Зенит" хочет меня - я здесь, "Зенит-2" - я снова здесь. Да хоть "Зенит-3".

- С Манчини говорили?

- В этом нет необходимости. Это большой тренер, я уважаю его решение.

- То есть он не говорил, нуждается он в вас или нет?

- Я понимаю, что не нужен. Но, может быть, у кого-то будет травма, и тогда я пригожусь. Так что надо работать и, возможно, у меня будет шанс. (Ярослав СУСОВ)