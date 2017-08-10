18:10 | Футбол — ФНЛ

Йоан Молло: "Понимаю, что не нужен Манчини. Но готов играть хоть за третью команду "Зенита"

Сегодня. Москва. "Спартак-2" - "Зенит-2" - 3:1. С мячом Йоан МОЛЛО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак-2" - "Зенит-2" - 3:1. С мячом Йоан МОЛЛО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Полузащитник "Зенита" Йоан Молло после матча 7-го тура чемпионата ФНЛ против "Спартака-2" (1:3) отметил, что в сегодняшней игре они могли сыграть и лучше. По его словам, он не собирается покидать петербуржский клуб.

 
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- Сегодня сыграли не так плохо, но могли и лучше, - сказал Молло. - Вообще, играть в футбол - удовольствие для меня. Поэтому передаю свой опыт молодым ребятам. Думаю, вместе со мной они станут играть еще лучше в следующих матчах.

- Пару слов о вашем будущем.

- Мое будущее - в "Зените" из Санкт-Петербурга. Я - профессионал и делаю свою работу.

- То есть вы счастливы играть в первом дивизионе с дублем?

- В этом нет никаких проблем. Все нормально. У меня есть контракт, так что, если "Зенит" хочет меня - я здесь, "Зенит-2" - я снова здесь. Да хоть "Зенит-3".

- С Манчини говорили?

- В этом нет необходимости. Это большой тренер, я уважаю его решение. 

- То есть он не говорил, нуждается он в вас или нет?

- Я понимаю, что не нужен. Но, может быть, у кого-то будет травма, и тогда я пригожусь. Так что надо работать и, возможно, у меня будет шанс. (Ярослав СУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (19)
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ReD_DeviL

красава Молло, так и надо доить газовых

20:38

FreDDy Kruger

Он будет гнить на болотах, как и многие до него испортившие карьеру там: хотел перечислить,потом понял, что задолбаюсь писать.....

20:30

V0VaN

готов играть хоть за десятый зенит, пока в кармане ТАК звенит)))

20:13

Berkut-7

А еще говорят лимит не нужен, ахаха)) Вот такие вот легионеры у нас, сидят на банке и рубят бабло, а то у нас любят только на русских попинять, что мол зажрались в европу не хотят ехать, а вот легионеры святые они то по спортивному принципу живут)).

20:10

tehiri

не прогибается. мАлАдЕц!

19:38

Новоуепинни

Я за половину его з.п готов за 12-ю поиграть

19:23

Нудный мудрец

ПередАСС или Передасс какая разница бомж он и есть БОМЖ

19:17

Солёный

Ну и зарплату ему в два раза снизить, если за вторую и в три, если за третью... думаю, сразу запоет по другому...

19:07

баламошка

Конченый Джо//////////Ура! Белое Перо вернулось!)

19:05

bond1951

а с понижением зарплаты готов герой..................

18:55

Конченый Джо

Что то часто баламоха о передастах рассуждает! Неужели не простил Макееву уход из спартака и разлюбил?

18:51

Revelator78

Жизнь удалась!) Все верно, сижу на контракте с первой командой, а пылю за вторую!)) Контракт за РФПЛ, а реальный уровень ПФЛ!)))) Газа много, играй на здоровье!)))

18:38

ухтышъ

+

18:29

yosha

ну и дурак, мог бы играть стабильно и получать опыт может ушёл бы куда получше, ему ясно сказали не нужен , а он как тряпка будет держаться за бабло

18:29

199

Молодец! Всё правильно продумал. Надо газпром обувать.

18:25

баламошка

На таких упорных Паредасов(во всех смыслах этой фамилии) и держится современный Зенит.

18:24

Dzaga

Хороший мужик Молло, жаль, что так у него сложилось.

18:21

голос из Санкт-Петербурга

Достойно ответил на вопросы журналиста.

18:19

unfan

Ну понять можно: больше чем в Питере ему никто не даст бабла, да и город хороший. А клубу надо сливать его, чтобы освободить деньжат.

18:19