Йоан Молло: "Моя мотивация — это футбол. Когда я играю, я счастлив"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло отметил после матча 7-го тура чемпионата ФНЛ против "Спартака-2" (3:1) отметил, что в футбол надо играть с удовольствием. По его словам, он надеется передавать свой опыт молодым игрокам.

– Что сегодня не получилось?

– В первом тайме у нас было 3-4 момента. Во втором тайме пропустили, стало труднее играть. Командная игра сегодня была на хорошем уровне, но надо продолжать работать, потому что в команде собраны молодые ребята, им есть куда еще прибавлять. Если вся команда будет работать, то и игра станет лучше. Надо играть с удовольствием, без него в футболе очень сложно.

– Вы сегодня вышли в центре поля, какое персональное задание было?

– Я выступал в роли организатора игры команды, действуя в центре поля. Надеюсь передавать опыт молодым футболистам. Если тренер ставит меня в центр поля, то я и буду там играть. Я профессиональный игрок, мне неважно, на какой позиции выступать.

– Несколько раз вы оказывались на позиции центрфорварда, особенно во втором тайме. Это было по ситуации, или Анатолий Викторович просил туда идти?

– Это происходило исходя из обстановки на поле. Для меня нет проблем, где играть: в центре, слева или справа – для меня это одинаково.

– Уровень ФНЛ принципиально отличается от премьер-лиги?

– В ФНЛ очень низкий уровень, но для меня это не проблема.

– В чем ваша мотивация прямо сейчас?

– Моя мотивация – это футбол. Когда я играю, я счастлив.