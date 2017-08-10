Йоан Молло: "Мое будущее - в "Зените". Готов играть и за первую, и за вторую команду. Хоть за третью!"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло после матча 7-го тура чемпионата ФНЛ против "Спартака-2" (1:3) отметил, что в сегодняшней игре они могли сыграть и лучше. По его словам, он не собирается покидать петербуржский клуб.
- Сегодня сыграли не так плохо, но могли и лучше, - сказал Молло. - Вообще, играть в футбол - удовольствие для меня. Поэтому передаю свой опыт молодым ребятам. Думаю, вместе со мной они станут играть еще лучше в следующих матчах.
- Пару слов о вашем будущем.
- Мое будущее - в "Зените" из Санкт-Петербурга. Я - профессионал и делаю свою работу.
- То есть вы счастливы играть в первом дивизионе с дублем?
- В этом нет никаких проблем. Все нормально. У меня есть контракт, так что, если "Зенит" хочет меня - я здесь, "Зенит-2" - я снова здесь. Да хоть "Зенит-3".
- С Манчини говорили?
- В этом нет необходимости. Это большой тренер, я уважаю его решение.
- То есть он не говорил, нуждается он в вас или нет?
- Я понимаю, что не нужен. Но, может быть, у кого-то будет травма, и тогда я пригожусь. Так что надо работать и, возможно, у меня будет шанс. (Ярослав СУСОВ)
Нудный мудрец
ПередАСС или Передасс какая разница бомж он и есть БОМЖ
19:17
Солёный
Ну и зарплату ему в два раза снизить, если за вторую и в три, если за третью... думаю, сразу запоет по другому...
19:07
баламошка
Конченый Джо//////////Ура! Белое Перо вернулось!)
19:05
bond1951
а с понижением зарплаты готов герой..................
18:55
Конченый Джо
Что то часто баламоха о передастах рассуждает! Неужели не простил Макееву уход из спартака и разлюбил?
18:51
Revelator78
Жизнь удалась!) Все верно, сижу на контракте с первой командой, а пылю за вторую!)) Контракт за РФПЛ, а реальный уровень ПФЛ!)))) Газа много, играй на здоровье!)))
18:38
ухтышъ
+
18:29
yosha
ну и дурак, мог бы играть стабильно и получать опыт может ушёл бы куда получше, ему ясно сказали не нужен , а он как тряпка будет держаться за бабло
18:29
199
Молодец! Всё правильно продумал. Надо газпром обувать.
18:25
баламошка
На таких упорных Паредасов(во всех смыслах этой фамилии) и держится современный Зенит.
18:24
Dzaga
Хороший мужик Молло, жаль, что так у него сложилось.
18:21
голос из Санкт-Петербурга
Достойно ответил на вопросы журналиста.
18:19
unfan
Ну понять можно: больше чем в Питере ему никто не даст бабла, да и город хороший. А клубу надо сливать его, чтобы освободить деньжат.
18:19