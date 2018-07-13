Ярцев стал вице-президентом "Тамбова"

Георгий Ярцев покинул пост генерального директора "Тамбова" и стал вице-президентом клуба, сообщает официальный сайт команды.

Вакантную должность гендиректора заняла Ольга Коновалова, которая работала в клубе исполнительным директором.

Напомним, Ярцев пришел в "Тамбов" летом 2016 года. По итогам прошлого сезона команда заняла в ФНЛ четвертое место и пробилась в стыковые матчи за право участвовать в РФПЛ. По сумме двух встреч тамбовцы уступили Амкару (0:2, 0:1).