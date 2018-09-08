"Я, конечно, откликнулся". Врач "Сочи" спас жизнь пассажирке самолета

Врач "Сочи" Андрей Андрианов рассказал, как спас пассажирку на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Хабаровск. 59-летняя женщина начала задыхаться - у нее случился астматический приступ.

"Минут через 30 после взлета прошло объявление – "Нет ли на борту врачей или медиков?" Я, конечно, откликнулся. Прошел вместе с бортпроводником в хвостовую часть самолета, там была побледневшая пожилая женщина. Состояние женщины осложняла перенесенная накануне сложная операция на позвоночнике.



Мы думали, что кислорода не хватит, но все же нам повезло. В подробности вдаваться не хотелось бы: кислородотерапия, инъекция гормонального препарата, контроль давления... Оставшиеся четыре часа полета я провел рядом с женщиной, контролируя ее состояние, - цитирует Андрианова "Комсольская правда".

После приземления самолета в Хабаровске пострадавшей женщине оказали помощь врачи аэропорта, и она самостоятельно смогла отправиться домой.

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