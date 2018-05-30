Вылетевший в ПФЛ "Факел" получил лицензию ФНЛ. И вот почему

В Доме футбола в среду, 30 мая, проходит рассмотрение апелляций на получение лицензии на сезон 2018/19. Представители клуба прокомментировали итоги рассмотрения апелляции.

– Сегодня мы получили лицензию ФНЛ. Пока нет четкой картины, где будем выступать в будущем сезоне. Все в процессе ожидания – сказал представитель "Факела".

Напомним, что в случае расформирования пермского "Амкара", оставшегося в РФПЛ, его место займет вылетевший "Анжи", а на место махачкалинского клуба, может претендовать "Факел". (Арман МКРТЧЯН)