Вылетевший в ПФЛ "Факел" получил лицензию ФНЛ. И вот почему

В Доме футбола в среду, 30 мая, проходит рассмотрение апелляций на получение лицензии на сезон 2018/19. Представители клуба прокомментировали итоги рассмотрения апелляции.
– Сегодня мы получили лицензию ФНЛ. Пока нет четкой картины, где будем выступать в будущем сезоне. Все в процессе ожидания – сказал представитель "Факела".
Напомним, что в случае расформирования пермского "Амкара", оставшегося в РФПЛ, его место займет вылетевший "Анжи", а на место махачкалинского клуба, может претендовать "Факел". (Арман МКРТЧЯН)
Lennon
Региону не нужна команда ФНЛ, что показал прошлый сезон, зачем попу рвать-то?!
11:38
Lennon
Реальный трэш...... Последнее место в ФНЛ может остаться......
11:37
sunrize__
«Амкар» получил лицензию РФС
11:26