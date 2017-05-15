Вячеслав Матюшенко: "Видимо, РФС отложил лицензирование из-за того, что у "Тосно" нет стадиона"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что ему не сообщили о причинах отклоненного лицензирования клуба на следующий сезон. Руководитель отметил, что, скорее всего, такое решение было принято из-за ситуации со стадионом.

– Я не знаю почему, мне не сказали, – цитирует ТАСС Матюшенко. – Видимо, из-за того, что у нас нет стадиона. Стадион в Великом Новгороде имеет только вторую категорию, а нам нужна первая. Я обращаюсь в РФС и РФПЛ за разрешением играть в Великом Новгороде, но пока мне его не дают.

Напомним, что "Тосно" обеспечил себе второе место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ и выход в РФПЛ. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что "Тосно" сможет проводить домашние матчи в высшем дивизионе только в том регионе, в котором зарегистрирован. Клуб представляет Ленинградскую область, но при этом домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводит на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде.