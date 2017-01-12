15:58 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Вячеслав Матюшенко: "Планов у "Тосно" на трансферное окно нет"

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Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что у клуба нет планов на трансферное окно. Команда, идущая на втором месте в ФНЛ, хочет сохранить имеющийся состав.

- Планов на трансферное окно нет, но не исключаю, что кого-то можем взять, - цитирует "Спорт День за днем" Матюшенко. - Особенно если появится хороший вариант. Но распыляться не будем. У нас все позиции укреплены, состав хороший, еще и удалось сохранить Маркова.

- То есть приоритетная задача клуба сохранить имеющийся состав на вторую часть сезона?

- Да, пока это получается. Просто так от нас никто не уйдет.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/generalnyj-direktor-tosno-markov-ostaetsya-s-nami-prioritetnaya-zadacha-soxranit-imeyushhijsya-sostav

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