Вячеслав Матюшенко: "Планов у "Тосно" на трансферное окно нет"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что у клуба нет планов на трансферное окно. Команда, идущая на втором месте в ФНЛ, хочет сохранить имеющийся состав.

- Планов на трансферное окно нет, но не исключаю, что кого-то можем взять, - цитирует "Спорт День за днем" Матюшенко. - Особенно если появится хороший вариант. Но распыляться не будем. У нас все позиции укреплены, состав хороший, еще и удалось сохранить Маркова.

- То есть приоритетная задача клуба сохранить имеющийся состав на вторую часть сезона?

- Да, пока это получается. Просто так от нас никто не уйдет.