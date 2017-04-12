Вячеслав Исупов: "Хорошо, что Панченко не забил"

Вратарь "Химок" Вячеслав Исупов после ничьей с московским "Динамо" (0:0) в матче 31 тура первенства ФНЛ посетовал на то, что его команда упустила хорошую возможность забить на 89-й минуту встречи. Благодаря победе бело-голубые обеспечили себе досрочный выход в премьер-лигу.

– Матч был интересный, мне понравилось, как мы играли, жаль только, что не забили на 89-й минуте. "Динамо" бы уже не успело отыграться, и мы могли победить. Из-за этого остался осадок, – сказал Исупов.

– Какой был самый тяжелый момент?

– Не могу выделить какой-то один момент, когда нам было очень тяжело. Мы провели игру ровно, даже когда прижимались к воротам, действовали уверенно.

– Игру Панченко разбирали перед матчем?

– Мы знали, что он много забивает и является лучшим бомбардиром ФНЛ, и этим все сказано. Здесь ничего не надо готовить. Если человек много забивает, значит, от него исходит много опасности. Мы знали, что он может забить. Хорошо, что он не сделал этого. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)