Первый зампредседателя Банка ВТБ, член совета директоров "Динамо" Василий Титов подчеркнул, что в 2017 году клуб получит от банка финансирование в размере 10 миллионов евро.
Как ранее сообщал "СЭ", дефицит бюджета динамовцев составляет свыше 3 миллиардов рублей. Кроме того, бело-голубые должны около 75 миллионов евро структурам, подконтрольным Борису Ротенбергу, который, будучи президентом "Динамо, финансировал клуб займами.
- Мы уже серьезным образом пересмотрели финансирование "Динамо", - приводит ТАСС слова Титова. - В следующем году мы выделим клубу 10 миллионов евро. Уверен, что клуб справится с непростыми временами и вернется на высокий уровень.
blue-white!
Смеётся тот, кто смеётся последний! Запомните эти слова ненавистники...
16:22
Русский
ВТБ выделит "Динамо" 10 миллионов евро... и заберёт оставшиеся площади стадиона, которые пока ещё принадлежат клубу... Набор букв "бу-га-га" так и лезет наружу...
16:19
burberry123
Нормальный бюджет для первой лиги. Закрепиться нужно же команде в турнире.
15:42
Разбанен досрочно
проценты по кредитам еще больше надо задрать. ну как вариант еще можно отобрать сотню-другую квартир у проблемных клиентов. и усё будет, шеф!
15:29
Гаттузо зол!
Если выйдут в ПЛ, еще 50 добавят и так без конца будут спонсировать эту помойку. 10 лярдов рублей долга спишут тихонько и все будет шито-крыто. А стоит ли эта овчинка выделки?! Нет, не стоит! Надо банкротить и перевести во вторую лигу или КФК.
14:46
blue-white!
Откуда такие суммы? вРотенберга арестовать, арестовать его счета и списать долги Динамо. Финансировать клуб займами это просто высший пилотаж...
14:40
V0VaN
это всего лишь зп денисова (какую-то часть они до сих пор ему платят) и погребняка, который трёт лавку задом
14:30
Андрей Троцкийй
Всего 10 миллионов? Всего 10 миллионов евро? Действительно, ну как можно прожить на эти деньги?? Нищета
14:15
shpasic
а как же финансовый фейрплей?
13:45