ВТБ выделит "Динамо" 10 миллионов евро

Первый зампредседателя Банка ВТБ, член совета директоров "Динамо" Василий Титов подчеркнул, что в 2017 году клуб получит от банка финансирование в размере 10 миллионов евро.

Как ранее сообщал "СЭ", дефицит бюджета динамовцев составляет свыше 3 миллиардов рублей. Кроме того, бело-голубые должны около 75 миллионов евро структурам, подконтрольным Борису Ротенбергу, который, будучи президентом "Динамо, финансировал клуб займами.

- Мы уже серьезным образом пересмотрели финансирование "Динамо", - приводит ТАСС слова Титова. - В следующем году мы выделим клубу 10 миллионов евро. Уверен, что клуб справится с непростыми временами и вернется на высокий уровень.