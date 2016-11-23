13:37 | ФУТБОЛ — ФНЛ

ВТБ выделит "Динамо" 10 миллионов евро

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Первый зампредседателя Банка ВТБ, член совета директоров "Динамо" Василий Титов подчеркнул, что в 2017 году клуб получит от банка финансирование в размере 10 миллионов евро.

Как ранее сообщал "СЭ", дефицит бюджета динамовцев составляет свыше 3 миллиардов рублей. Кроме того, бело-голубые должны около 75 миллионов евро структурам, подконтрольным Борису Ротенбергу, который, будучи президентом "Динамо, финансировал клуб займами.

- Мы уже серьезным образом пересмотрели финансирование "Динамо", - приводит ТАСС слова Титова. - В следующем году мы выделим клубу 10 миллионов евро. Уверен, что клуб справится с непростыми временами и вернется на высокий уровень.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3806449

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КОММЕНТАРИИ (9)
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blue-white!

Смеётся тот, кто смеётся последний! Запомните эти слова ненавистники...

16:22

Русский

ВТБ выделит "Динамо" 10 миллионов евро... и заберёт оставшиеся площади стадиона, которые пока ещё принадлежат клубу... Набор букв "бу-га-га" так и лезет наружу...

16:19

burberry123

Нормальный бюджет для первой лиги. Закрепиться нужно же команде в турнире.

15:42

Разбанен досрочно

проценты по кредитам еще больше надо задрать. ну как вариант еще можно отобрать сотню-другую квартир у проблемных клиентов. и усё будет, шеф!

15:29

Гаттузо зол!

Если выйдут в ПЛ, еще 50 добавят и так без конца будут спонсировать эту помойку. 10 лярдов рублей долга спишут тихонько и все будет шито-крыто. А стоит ли эта овчинка выделки?! Нет, не стоит! Надо банкротить и перевести во вторую лигу или КФК.

14:46

blue-white!

Откуда такие суммы? вРотенберга арестовать, арестовать его счета и списать долги Динамо. Финансировать клуб займами это просто высший пилотаж...

14:40

V0VaN

это всего лишь зп денисова (какую-то часть они до сих пор ему платят) и погребняка, который трёт лавку задом

14:30

Андрей Троцкийй

Всего 10 миллионов? Всего 10 миллионов евро? Действительно, ну как можно прожить на эти деньги?? Нищета

14:15

shpasic

а как же финансовый фейрплей?

13:45

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