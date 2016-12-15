ВТБ принял решение о продаже акций "Динамо"

Наблюдательный совет ВТБ принял решение прекратить свое участие в акционерном обществе "Футбольный клуб "Динамо-Москва", сообщает "Р-Спорт". 74 процента акций будут переданы Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо" по цене не ниже рыночной. Она будет определена независимым оценщиком.
"Динамо" по итогам прошлого сезона вылетело из РФПЛ. В нынешнем бело-голубые занимают первую строчку в турнирной таблице ФНЛ.
Келофин
судя по всему,повторят судьбу Торпедо,Крылья Советов...кто-то решил,что в Москве слишком много команд..
13:03
shpasic
почему же молчит Степашин?
12:31
WildCat-2k
Поматросили и бросили! Динамо теперь гол как сокол! Без стадиона, без земли Петровского парка и соответственно без финансовых перспектив! ВТБ - красавцы. Гениально все провернули..
11:01
Vlаdimir
Ну то что продают понятно, а что есть покупатели?
10:48
burberry123
Интересно, почем "продадут". Как бы приплачивать не пришлось, чтоб от этого мусора избавиться
10:40
Trezvy
Избавляются от балласта.
10:38