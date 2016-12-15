10:23 | ФУТБОЛ — ФНЛ

ВТБ принял решение о продаже акций "Динамо"

0
0
0
6

Наблюдательный совет ВТБ принял решение прекратить свое участие в акционерном обществе "Футбольный клуб "Динамо-Москва", сообщает "Р-Спорт". 74 процента акций будут переданы Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо" по цене не ниже рыночной. Она будет определена независимым оценщиком.

"Динамо" по итогам прошлого сезона вылетело из РФПЛ. В нынешнем бело-голубые занимают первую строчку в турнирной таблице ФНЛ.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161215/1113765595.html

0
0
0
6
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Келофин

судя по всему,повторят судьбу Торпедо,Крылья Советов...кто-то решил,что в Москве слишком много команд..

13:03

shpasic

почему же молчит Степашин?

12:31

WildCat-2k

Поматросили и бросили! Динамо теперь гол как сокол! Без стадиона, без земли Петровского парка и соответственно без финансовых перспектив! ВТБ - красавцы. Гениально все провернули..

11:01

Vlаdimir

Ну то что продают понятно, а что есть покупатели?

10:48

burberry123

Интересно, почем "продадут". Как бы приплачивать не пришлось, чтоб от этого мусора избавиться

10:40

Trezvy

Избавляются от балласта.

10:38

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ