ВТБ принял решение о продаже акций "Динамо"

Наблюдательный совет ВТБ принял решение прекратить свое участие в акционерном обществе "Футбольный клуб "Динамо-Москва", сообщает "Р-Спорт". 74 процента акций будут переданы Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо" по цене не ниже рыночной. Она будет определена независимым оценщиком.

"Динамо" по итогам прошлого сезона вылетело из РФПЛ. В нынешнем бело-голубые занимают первую строчку в турнирной таблице ФНЛ.