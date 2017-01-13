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ВТБ предоставит ВФСО "Динамо" спонсорский вклад размером 10,6 миллиарда рублей

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Банк ВТБ предоставит ВФСО "Динамо" спонсорский вклад в размере 10,62 миллиарда рублей, сообщает "Р-Спорт". Вклад предоставляется для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных, физкультурно-массовых и иных мероприятий "Динамо".

В рамках договора о спонсорстве "Динамо" обязуется размещать рекламу банка на своих спортивных мероприятиях, в частности, при проведении матчей футбольных команд "Динамо" и хоккейных команд общества в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170113/1114888713.html

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