ВТБ предоставит ВФСО "Динамо" спонсорский вклад размером 10,6 миллиарда рублей

Банк ВТБ предоставит ВФСО "Динамо" спонсорский вклад в размере 10,62 миллиарда рублей, сообщает "Р-Спорт". Вклад предоставляется для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных, физкультурно-массовых и иных мероприятий "Динамо".

В рамках договора о спонсорстве "Динамо" обязуется размещать рекламу банка на своих спортивных мероприятиях, в частности, при проведении матчей футбольных команд "Динамо" и хоккейных команд общества в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги.