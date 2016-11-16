ВТБ предлагает обществу "Динамо" в декабре завершить сделку по акциям футбольного клуба

Банк ВТБ предложил Всероссийскому физкультурно-спортивному общество (ВФСО) "Динамо" в декабре завершить сделку по приобретению принадлежащих банку 74 процентов акций акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва" после получения необходимых одобрений от наблюдательного совета банка, информирует ТАСС. Сообщается, что старший вице-президент банка Андрей Перегудов направил официальное письмо на имя председателя ОГО ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского. В письме говорится, что банк ждет от общества "Динамо" подтверждение готовности к проведению данной сделки в указанные сроки. Ранее во вторник в ВФСО заявили, что никаких официальных предложений о передаче пакета акций ФК "Динамо" оно не получало.