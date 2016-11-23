13:34 | ФУТБОЛ — ФНЛ

ВТБ не планирует бросать "Динамо", Титов останется членом совета директоров клуба

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Первый заместитель председателя правления Банка ВТБ Василий Титов останется членом совета директоров "Динамо". Титов входит в состав совета директоров бело-голубых как представитель основного инвестора клуба. Напомним, что клуб имеет большие долги. Ранее сообщалось, что Банк ВТБ сократит финансирование "Динамо".

– Я в клубе останусь, – сказал он. – ВТБ не планирует бросать проект. Сейчас идет работа по передаче акций обществу, надеюсь, что скоро дела в клубе наладятся. Все будет хорошо, – цитирует ТАСС Титова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3806515

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