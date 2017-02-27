ВТБ будет выделять футбольному и хоккейному "Динамо" по 1,5 миллиарда рублей ежегодно

Глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что банк в течение ближайших лет будет вкладывать по 1,5 миллиарда рублей ежегодно в хоккейный и футбольный клубы "Динамо".

Согласно данным сайта госзакупок, ВТБ в январе выделил Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо" спонсорский вклад в размере 10,62 миллиарда рублей.

- В ближайшие годы по три миллиарда рублей ежегодно будет инвестировано на хоккей и футбол, по полтора миллиарда на каждый клуб, - приводит ТАСС слова Костина. - Может быть, добавим еще на хоккей.