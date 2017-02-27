14:41 | ФУТБОЛ — ФНЛ

ВТБ будет выделять футбольному и хоккейному "Динамо" по 1,5 миллиарда рублей ежегодно

0
0
0
0
3

Глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что банк в течение ближайших лет будет вкладывать по 1,5 миллиарда рублей ежегодно в хоккейный и футбольный клубы "Динамо".  

Согласно данным сайта госзакупок, ВТБ в январе выделил Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо" спонсорский вклад в размере 10,62 миллиарда рублей.

- В ближайшие годы по три миллиарда рублей ежегодно будет инвестировано на хоккей и футбол, по полтора миллиарда на каждый клуб, - приводит ТАСС слова Костина. - Может быть, добавим еще на хоккей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4054185

0
0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

sb1006

Лучше бы ставки по вкладам повысили, а по кредитам понизили. Хоть какая-то польза для людей была.

15:24

zvovs

Деньги на мусор.

14:46

баламошка

Шоб полицейские к ним не приставали?

14:43

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ