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15:08 | Футбол — ФНЛ

Врио губернатора поставил "Балтике" задачу выйти в РФПЛ по итогам сезона-2017/18

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Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что перед "Балтикой" стоит задача выйти в премьер-лигу по итогам сезона-2017/18. После 10 туров чемпионата ФНЛ команда из Калининграда занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

- "Балтика" в начале прошлого месяца впервые за 18 лет шла в лидерах дивизиона, - цитирует "Р-Спорт" Алиханова. - Сейчас команда на шестом месте, вчера выиграла очередной матч. Мы ставим задачу выйти в премьер-лигу и будем делать все возможное, чтобы это случилось уже в этом сезоне.

"Балтика" уже выступала в элите российского футбола с 1996 по 1998 год.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170828/1124940952.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Raketa80s

Добро пожаловать .Ждем вас с новеньким стадионом. а не Енисей в духоту играющем в манеже позор.

15:21