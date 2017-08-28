Врио губернатора поставил "Балтике" задачу выйти в РФПЛ по итогам сезона-2017/18

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что перед "Балтикой" стоит задача выйти в премьер-лигу по итогам сезона-2017/18. После 10 туров чемпионата ФНЛ команда из Калининграда занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

- "Балтика" в начале прошлого месяца впервые за 18 лет шла в лидерах дивизиона, - цитирует "Р-Спорт" Алиханова. - Сейчас команда на шестом месте, вчера выиграла очередной матч. Мы ставим задачу выйти в премьер-лигу и будем делать все возможное, чтобы это случилось уже в этом сезоне.

"Балтика" уже выступала в элите российского футбола с 1996 по 1998 год.